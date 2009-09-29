Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,43 грн./дол., продають – по 8,50 грн./дол., курс майже не змінився, порівняно з 28 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 8,348-8,460 грн./дол., з продажу – в межах 8,475-8,530 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в українських банках не змінився порівняно з 28 вересня і сьогодні становить 12,31/12,51 грн./євро.

Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,18-12,40 грн./євро, з продажу – в межах 12,43-12,60 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 28 вересня підвищився на 0,5% і склав 0,2707 грн./рубль, продажу – знизився на 0,4%, до 0,2818 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,260-0,277 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,285 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,43 грн./дол., продажу – 8,50 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 8,40-8,46 грн./дол., з продажу – в межах 8,475-8,550 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва дещо змінився порівняно з 28 вересня і становить сьогодні 12,33/12,50 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,37 грн./євро, з продажу – в межах 12,43-12,60 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці порівняно з 28 вересня підвищився на 1% і становить в середньому 0,2693 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3%, до 0,2825 грн./рубль.

Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,260-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,280-0,285 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,35/8,53 грн., євро – 12,30/12,65 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,30/8,50 грн., євро – 12,00/12,60 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,40/8,50 грн., євро – 12,30/12,50 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 29 вересня, становить: гривні до долара США – 8,01, до євро – 11,73465, до російського рубля – 0,26524.