У 2012 році в Україні не буде жодного випускника школи

Проблеми, пов`язані з відсутністю випускників шкіл у 2012 році, необхідно вирішувати вже сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО під час засідання круглого столу «Проблема випуску 2012 року в контексті реалізації концепції 12-річної загальної середньої освіти».

Він нагадав, що 2001 році було ухвалено концепцію, якою передбачалося 12-річна система освіти. В результаті переходу з 11-річної до 12-річної системи у 2012 році не буде випускників шкіл.

Він наголосив, що випускники 2011-2013 років потрапляють в ситуацію, коли не буде справедливої конкуренції.

За його словами, згідно з даними Міністерства освіти та науки України у 2011 році передбачається найменша кількість випускників майже за всю історію незалежності України – 235 тис. учнів, в той час як в нинішньому році їх було 384 тис.

Він ще раз нагадав, що в 2012 році не буде жодного випускника школи, а в 2013 році передбачається найбільша кількість випускників – 427 тис.

Він зазначив, що в такій ситуації у 2011 році і в 2012 році буде найменша конкуренція при вступі до вищих навчальних закладів, в той час, як в 2013 році ця конкуренція буде найбільшою.

М.ТОМЕНКО підкреслив, що є три виходи із цієї ситуації. Один з них – революційний, коли провівши дискусію, необхідно буде переходити на 10-річну систему освіти.

За його словами, другий вихід – еволюційний, при якому буде продовжено існування 11-річної системи освіти з тим, щоб продовжити період підготовки до 12-річної системи освіти.

М.ТОМЕНКО наголосив, що при реалістичному виході з ситуації необхідно провести ряд заходів щодо адаптації до 12-річної системи освіти, зокрема, має бути спрощена процедура, усунені перешкоди для отримання такої освіти.

М.ТОМЕНКО наголосив на тому, що має бути створена робоча група, яка працюватиме на вирішення проблем у зв’язку із введенням 12-річної системи освіти.

Він підкреслив, що «якщо підготувати стратегію, грамотно підійти до вирішення проблем, які виникнуть, то тоді можна з мінімальними проблемами вийти із ситуації, яка складеться в 2012 році.