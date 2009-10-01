У Києві складають «чорний список» влади

Громадянський рух «Справжні кияни» почав формування «чорного списку» одіозних представників київської влади.

Як заявлено на офіційному сайті руху www.KOSMOS-STOP.org, до списку будуть внесені ті, хто «перебуваючи при владі й співпрацюючи з владою, знищував і знищує в прямому й переносному сенсі наш Київ».

За словами координатора руху «Справжні кияни» Гліба ЛЄШКОВА, ця ініціатива спрямована проти тих чиновників і депутатів, які причетні до конкретних фактів зловживань.

За задумом ініціаторів акції, кияни самі повинні пропонувати кандидатури до «чорного списку київської влади» й наводити факти, що підтверджують незаконність їхніх дій.

«Як і будь-який рух, ми повинні знати не лише куди ми рухаємося, але й хто стоїть на нашому шляху. Нашим завданням є на гарматний постріл не допускати їх більше до влади. Адже вони дуже вдало вміють пристосовуватися і мімікріювати, пробираючись у владні структури при кожній новій Київраді й мерові», - підкреслив Г.ЛЄШКОВ.

Як повідомлялося, раніше громадянський рух «Справжні кияни» почав масову реєстрацію противників діючого мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Сайт руху неодноразово блокувався, а представники «Справжніх киян» заявляли про тиск на них із боку влади.