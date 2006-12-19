Наша Україна пояснює відмову підтримати закон про опозицію
...бо не домовилися, хто буде старшим
«Наша Україна» пояснює відмову одноголосно підтримати закон про опозицію відсутністю в цьому документі механізмів забезпечення прав усіх інших, крім найбільшої партії в опозиційному об’єднанні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат фракції «Наша Україна» Володимир ШКЛЯР.
За його словами, запропонований законопроект не враховує права усіх інших, крім найбільшої партії в опозиційному об’єднанні.
«Ця норма має бути правильно і справедливо прописана», - сказав він.
За його словами, в цьому законопроекті таке положення не виписано так, як б хотіла його бачити «Наша Україна».
Також «Наша Україна» виступає проти низки інших положень в цьому законопроекті. Зокрема, народний депутат «Нашої України» Борис БЕСПАЛИЙ заявив, що законопроект є недосконалим через те, що, наприклад, невдало прописана норма щодо реєстрації опозиційного об’єднання.
За його словами, опозицією стає той, хто «найшвидше добіг і зареєструвався». Усі ж інші політичні сили, які також бачать себе в опозиції, в такому випадку позбавляються своїх опозиційних прав.
З фракції «Наша Україна» за законопроект за опозицію проголосували 23 депутати з 81.