НПО "За демократію та справедливість" створило 350 оргкомітетів

Народно-патріотичне об’єднання “За демократію та справедливість” створило вже 350 територіальних організаційних комітетів у всіх регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НПО «За демократію і справедливість».

3 жовтня у Хмельницькому відбулися збори регіональних координаторів і голів територіальних організаційних комітетів об’єднання з Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької областей.

Учасники зборів обговорили поточні питання розбудови об’єднання та заслухали доповіді голови Центрального оргкомітету Йосипа ВІНСЬКОГО і його заступників - Геннадія ЗАДИРКА, Володимира КАПЛІЄНКА, Миколи МЕЛЬНИКА та Євгена ФІЛІНДАША.