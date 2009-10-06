Наливайко: створення КТГ не пов’язане з виборами Президента

Перший заступник – виконуючий обов’язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег НАЛИВАЙКО наголошує, що реалізація проекту з робочою назвою “Канал територіальних громад” не пов’язана з підтримкою того чи іншого політика на виборах Президента України.

Про це О.НАЛИВАЙКО заявив сьогодні під час інтернет-чату з читачами видання “Телекритика”.

Він пояснив, що на сьогодні обласним державним телерадіокомпаніям з державного бюджету виділяються кошти на виготовлення продукту тривалістю 2,5-4 години, в той час як ефіри тривають 12-15 годин.

“Таким чином, 11-15 годин заповнюються різноманітним продуктом, в тому числі й комерційного характеру. Ми зараз намагатимемося заповнювати ці 11-15 годин якісним конкурентноздатним продуктом, який виробляють всі ОДТРК”, - сказав О.НАЛИВАЙКО, коментуючи ідею створення КТГ.

Він нагадав, що першим цю ідею сформулював колишній голова Держкомтелерадіо Іван ЧИЖ.

“Пан Едуард ПРУТНІК (попередній керівник Держкомтелерадіо – УНІАН), на мій погляд, її удосконалив – була введена назва “Перший громадський”, і хоча я з ним не спілкувався останнім часом, думаю, що цю ідею він і надалі підтримає як досвідчений медіабізнесмен і державний менеджер”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.

В.о. голови Держкомтелерадіо також висловив сподівання, що йому вдасться отримати підтримку основних політичних сил під час реалізації проекту “Канал територіальних громад”.

“Мені ще не вдалося обговорити наш проект з пані Ганною ГЕРМАН, пані Оленою БОНДАРЕНКО та іншими депутатами-“регіоналами”, які добре обізнані з цією темою. Думаю, що вони нас підтримають”, - зауважив в.о. голови Держкомтелерадіо.

Крім того, він повідомив, що завтра Президента України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з керівниками ОДТРК, на якій розглядатиметься питання створення “Каналу територіальних громад”.

“Думаю, що всі акценти будуть розставлені. І наша позиція отримає підтримку. Ще раз додам, що КТГ створюється не під одного політика”, - наголосив він.

“Я хочу бути ефективним менеджером і зробити те, що п’ять років планували і розробляли мої попередники. Що стосується проекту під ТИМОШЕНКО, то на першій нараді я акцентував увагу, що це не виборчий проект, він має дуже довгу і успішну історію. Між іншим пан ЧИЖ був соціалістом, ПРУТНІК є “регіоналом”, я висунутий за квотою НУ-НС – майже всі кольори парламенту представлені. Хтось має цей проект зробити”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.

Говорячи про перспективи діяльності ОДТРК після запуску “Каналу територіальних громад”, в.о. голови Держкомтелерадіо наголосив, що всі вони мають ліцензію на мовлення і ведуть самостійну редакційну політику.

О.НАЛИВАЙКО запевнив, що реалізація проекту “Канал територіальних громад” також не призведе до скорочення штатів в ОДТРК та до зменшення часу ефірного мовлення.

“Регіональні новини – наш пріоритет, ми будемо їх розвивати, в тому числі й технічно”, - підсумував О.НАЛИВАЙКО.