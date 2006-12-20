Янукович подякував міліції за достойну відповідь злочинцям

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ закликає всі гілки влади спільно напрацювати нові підходи в роботі правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав на урочистостях з нагоди 15-ї річниці міліції України.

Він підкреслив, що сьогодні для повноцінного виконання функцій правоохоронним органам не вистачає нормативної бази, тому перед законодавчою і виконавчою гілками влади, а також перед Президентом стоїть завдання спільно напрацювати нові підходи, щоб дати відповідь на виклики, які стоять перед міліцією на сьогоднішній день.

В.ЯНУКОВИЧ висловився за реформування правоохоронних органів. На його думку, ця реформа має бути системною, разом з судовою реформою та іншими.

Він розповів, що під час його поїздок регіонами він відчуває, що є багато скарг, в тому числі і щодо роботи правоохоронних органів.

В.ЯНУКОВИЧ зупинився на недоліках, які сьогодні існують, зокрема щодо боротьби з транскордонною злочинністю. Він підкреслив низький рівень координації правоохоронних органів в боротьбі з цим злом.

В той же час прем’єр зауважив, що скільки існувала міліція, найбільш чітку оцінку їй давав український народ, і всі добре розуміють, що від цієї оцінки залежить добробут і спокій громадян і економічна безпека держави.

Він привітав міліціонерів з їх професійним святом, побажав їм гарного настрою.

Також він подякував їм за роботу. «Ви завжди знаходите достойну відповідь злочинцям… Правоохоронці ніколи не відступають… Я дякую вам за ваш щоденний подвиг», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.