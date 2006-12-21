Курочкін переказав 200 тисяч на сухарі

Російський бізнесмен Максим Курочкін, який, як і раніше, чекає своєї долі в СІЗО №13, у новому посланні, переданому на волю через адвокатів, пише про свій добродійний внесок – 200 тисяч гривень на рахунок легендарного Лук`янівського СІЗО (у якому свого часу сиділа лідер БЮТ Юлія Тимошенко). Макс Бєшений в листі стверджує, що за його задумкою, ці гроші мають бути витрачені керівництвом СІЗО на поліпшення умов утримання ув’язнених. А ось, допомогти безпосередньо «мешканцям» СІЗО (чай, сухарі, цукерки, сигарети і т. д.) Курочкіну не дали. На це він вирішив наскаржитися особисто міністрові юстиції України.

«Решением Голосеевского районного суда г. Киева мне избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Из общения с заключенными СИЗО я сделал вывод о необходимости оказания помощи фактически еще не осужденным гражданам Украины. Во исполнение этого желания по моему указанию на счет СИЗО №13 была перечислена сумма порядка 200000 грн. Я надеюсь, что эти средства помогут улучшить содержание заключенных. Кроме того, я имею желание оказать помощь непосредственно заключенным в виде обеспечения на постоянной основе самым необходимым (чай, сухари, конфеты, сигареты и т. д.). Но из общения с руководством СИЗО я понял, что это запрещено какими-то инструкциями. Зная Вас, как человека, которому небезразлична судьба граждан, в т. ч. находящихся под стражей, выражаю надежду в изыскании такого механизма, который позволит облегчить участь заключенных. Данную помощь я хотел бы сделать на постоянной основе».

Повний текст другого послання Максима Курочкіна читайте тут