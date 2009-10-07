Тимошенко поклала провину за газові борги на Партію регіонів

НАК «Нафтогаз України» за рахунок власних коштів розрахувався з російським «Газпромом» за природний газ, поставлений в Україну у вересні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«НАК «Нафтогаз України» розрахувався за газ своїми грошима, збираючи їх за газ на внутрішньому ринку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також сказала, що НАК «Нафтогаз України» одержує з бюджету компенсацію за різницю цін закупівлі природного газу в Росії та його реалізацією на ринку України.

«Ці кошти теж були використані для розрахунків. Можу щиро зізнатися, що розрахунки за газ з Росією даються дуже важко, тому що облгази, які сьогодні перебувають у приватних руках, не платять за своїми рахунками і накопичують борги, а вплинути на них можна лише через силові структури, які сьогодні перебувають у веденні Партії регіонів. Крім того, це питання теплокомуненерго – це вже комунальна власність, де заборгованість також досягає фантастичних сум, і ця місцева влада знаходиться в тих регіонах, де Партія регіонів, по суті, і є місцевою владою», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» достроково розрахувався з російським «Газпромом» за природний газ, поставлений в Україну у вересні 2009 р.