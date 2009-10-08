Експерти - про кандидатуру Порошенка на посаду глави МЗС

Провідні експерти позитивно оцінюють кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України.

Про це вони сказали УНІАН, коментуючи подання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ кандидатури П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.

На думку директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталія БАЛИ, “це один із прийнятних варіантів, враховуючи фахову освіту пана ПОРОШЕНКА”. Експерт позитивно оцінює те, що кандидат має досвід роботи у сфері економічній і фінансовій. “Це дає досить серйозні підстави сподіватися на те, що міжнародні відносини і зовнішню політику України треба не політизувати, а економізувати, що якраз при панові ПОРОШЕНКУ могло би бути втілено у життя і це був би досить вірний і вчасний крок”. “Як на мене саме ПОРОШЕНКО має для цього і відповідну освіту і практичний досвід. Я думаю, що це якраз найкращий варіант для МЗС на сьогоднійшній день”, - переконаний В.БАЛА.

Водночас директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що позитив цієї кандидатури полягає в тому, що за своєю освітою Петро ПОРОШЕНКО є випускником Інституту міжнародних відносин і абсолютно фахово підготовленою людиною. “Так само не виключено сприйняття і серед корпусу дипломатів і за кордоном, і в Україні. А як відомо, надзвичайно чутливим питанням є ставлення до міністра МЗС з боку дипкорпусу. Ну і звичайно, досвід роботи Петра ПОРОШЕНКА на посаді секретаря РНБО - фактично, головним напрямком тоді була зовнішня політична сфера, якою він керував”, - зазначив політолог. При цьому Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ додав: “Крім того, він має розгалужену систему контактів за кордоном. При чому це стосується як такого принципово важливого напряму як Росія, так і західних країн”.

“Як на мене, кандидатура на сьогоднішній момент фактично ідеальна з огляду на період кризи, адже досвід П.ПОРОШЕНКА, насамперед, економічний може бути максимально використаний як прем’єром, так і президентом для налагодження відносин з Російською Федерацією, які на сьогоднішній день є найбільш проблемною ділянкою”, - зауважив експерт і припустив, що ця кандидатура буде підтримана більше ніж достатньою кількістю голосів і коаліції, і представників опозиції.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає позитивним факт внесення такого подання, “тому що країна не може вісім місяців жити без міністра закордонних справ”. За його словами, “тут треба вітати, що президент вніс компромісну кандидатуру, кандидатуру яку, я впевнений, підтримає коаліція, адже вона має всі шанси на проходження у парламенті”. На його думку, головне, щоб представники Партії регіонів під якимось приводом не заблокували трибуну. “Думаю, що це абсолютно вдала пропозиція, оскільки ПОРОШЕНКО за фаховою освітою міжнародник - закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету ім. Т. Шевченка. У нього є достатній досвід роботи на державних посадах, оскільки він був секретарем РНБО, до компетенції якого входило врегулювання проблем не лише внутрішньої, а й зовнішньої безпеки України. Крім того, у нього є розуміння і тих проблем, які стоять зараз перед Україною”, - підкреслив експерт. Він припустив, що кандидатура П.ПОРОШЕНКА “буде нормально сприйнята основними нашими союзниками, впливовими державами - США, Євросоюз, Росія”. “Скажімо так, це призначення посилить дипломатичну службу МЗС України і піде на користь національним інтересам”, - переконаний І.ЖДАНОВ.

На думку директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, “це спроба Віктора ЮЩЕНКА дещо змінити розклад сил, які зараз формуються навколо прем’єра ТИМОШЕНКО”. “Не секрет, що Петро ПОРОШЕНКО відсторонився від колишньої президентської команди, а іноді проявляв симпатію до діючого прем’єр-міністра. Тому в цьому кроці я вбачаю спробу президента дещо змінити баланс сил в колишній помаранчевій команді”, - зазначив експерт. За його словами, “знову йде боротьба за кадри”. “Зрозуміло, що таке подання - це прояв довіри, це крок назустріч своєму колишньому партнеру по помаранчевій революції. Але з іншого боку, дещо дивує такий крок, хоча за фахом ПОРОШЕНКО, без сумніву, може претендувати на таку посаду, тим не менше, як на мене, все-таки ця галузь урядової роботи потребує підвищення дипломатичної професійності”, - вважає політолог. На його думку, П.ПОРОШЕНКО виглядав би логічніше на посадах економічної або фінансової політики. “Можливо тут суто технологічний розрахунок. Фігура ПОРОШЕНКА може отримати схвалення як в середовищі прибічників президента ,так і його опонентів - прибічників уряду. Але знову ж таки, технології - технологією, але можливо доцільно б було кандидатуру пана ПОРОШЕНКО приберегти для формування складу економічного блоку виконавчої влади”, - висловив припущення А.ЄРМОЛАЄВ.

Добре ставить до такого подання директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО. Він вважає, що П.ПОРОШЕНКО “був би непоганим міністром закордонних справ”. “Я вважаю, що це хороша компромісна фігура. Інше питання, що не треба було робити це демонстративно без урахування думки Верховної Ради і Кабміну”, - зауважив експерт і додав: “тим самим він накладає конфліктну ситуацію, яку повинен буде вирішити сам ПОРОШЕНКО”. “Але в принципі кандидатура цілком прийнятна. Я думаю, що вона пройшла б і була б дуже вдалою для МЗС”, - наголосив В.НЕБОЖЕНКО.