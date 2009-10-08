Названо першого номінанта на антипремію «Будяк року-2009»

Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі стала першим номінантом на правозахисну антипремію «Будяк року-2009» у номінації «За дії щодо придушення свободи вираження поглядів».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Української Гельсінської спілки з прав людини Марина ГОВОРУХІНА.

За її словами, у заявці, яку отримали правозахисники, йдеться про те, що комісія здійснює систематичні дії, спрямовані на обмеження свободи висловлення поглядів, які втіленені у прямій або опосередкованій забороні «до поширення багатьох видів продукції (в основному фільмів, телепрограм, книжок тощо)», - зазначила вона.

За інформацією М.ГОВОРУХІНОЇ, заявник також переконаний, що попередній контроль за виходом інформації та продукції є очевидною цензурою: "Зокрема, комісія заборонила показ фільму „Бруно”, оскільки, на їхню думку, він „відноситься до продукції порнографічного характеру”. Жодної аргументації оприлюднено не було".

Довідка УНІАН. Антипремія «Будяк року» - українська щорічна антипремія за найбрутальніше порушення прав людини, запроваджена Українською Гельсінською Спілкою з прав людини. Мета антипремії – привернути увагу громадськості до брутальних порушень прав людини, що відбулися у державі протягом року, та стимулювати суспільну дискусію щодо небезпечних для прав людини тенденцій у вітчизняній правовій системі. Лауреатів "Будяка року" правозахисники оголошують щороку в Міжнародний день захисту прав людини 10 грудня.