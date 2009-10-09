Ющенко розпочав візит до Кишинева

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпочав візит у Кишинів (Республіка Молдова), де візьме участь у засіданні Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, Україна розглядає СНД як майданчик для проведення міждержавних консультацій і переговорів, а участь у саміті в Кишиневі – як нагоду для продовження політичного діалогу на рівні глав держав-учасниць Співдружності, насамперед у двосторонньому форматі.

Відтак увага глави держави буде зосереджена на підтримці двостороннього політичного діалогу на рівні глав держав-учасниць Співдружності та встановленні контактів з новим керівництвом Республіки Молдова.

Будучи однією з держав-засновниць СНД, Україна не приєдналася до Статуту СНД. Статус спостерігача дозволяє нашій державі брати повноцінну участь у діяльності Співдружності та роботі її вищих і галузевих органів та вільно вибирати формат і рівень участі в окремих напрямках багатостороннього співробітництва, виходячи із зовнішньополітичних пріоритетів України.

Водночас цей захід надає можливість ще раз продемонструвати державам-учасницям СНД позицію України стосовно пріоритетності економічного напрямку співпраці Співдружності.

Програма робочого візиту Президента України передбачає участь у засіданні Ради глав держав СНД у вузькому та розширеному форматах.

Під час зустрічі Ради глав держав планується розглянути питання щодо спільних заходів із подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи; звернення глав держав-учасниць СНД до народів держав-учасниць та світової громадськості у зв’язку з 65-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні; припинення дії низки рішень Ради глав держав та збереження тих, що декларують відданість загальновизнаним принципам суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності кордонів, засудження сепаратизму, відмови від визнання сепаратистських режимів та надання їм підтримки тощо.

У рамках візиту планується проведення переговорів Президента України В.ЮЩЕНКА з в.о. Президента Республіки Молдова Міхаєм ГІМПУ та прем’єр-міністром Республіки Молдова Владом ФІЛАТОМ.