Кисельова виключили з фракції Партії регіонів

Фракція Партії регіонів ухвалила рішення про виключення народного депутата України Василя КИСЕЛЬОВА зі складу фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що, відповідно до регламенту Верховної Ради, тепер В.КИСЕЛЬОВ є позафракційним депутатом.

Причина виключення В.КИСЕЛЬОВА зі складу фракції на засіданні парламенту не оприлюднювалась.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації й порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід із Партії регіонів.