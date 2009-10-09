Богатирьова поставить на вуха Севастополь

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН упевнений, що за підсумками перевірки, яку провели у місті з 10 по 15 серпня працівники Апарату Ради національної безпеки і оборони України, буде «немало гучних «земельних справ».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації, про це С.КУНІЦИН заявив, коментуючи підсумкові матеріали перевірки РНБО, що надійшли до міськдержадміністрації.

Основними питаннями перевірки були факти незаконного виділення земельних ділянок, що знаходяться в оренді ЧФ РФ, діяльність Севастопольської міської державної адміністрації і Севастопольської міськради у сфері земельних відносин, діяльність Головного управління Держкомзему в місті Севастополі та інші. Ініціатор перевірки - Севастопольська міська державна адміністрація, зазначили в прес-службі.

За інформацією С.КУНІЦИНА, мали місце випадки незаконного виділення земельних ділянок, що знаходяться в оренді Чорноморського флоту РФ. «20 травня поточного року міськрада ухвалила рішення «Про передачу в оренду ТОВ «Брокерсервіс Плюс» земельної ділянки площею 4,5790 га по вулиці Адмірала Володимирського, 30, для будівництва і обслуговування кварталу багатоповерхових житлових будинків з об`єктами інфраструктури». «Мало того, що це земля військового містечка №289, вона ще й не числиться у переліку ділянок і майна в додатку до міждержавної угоди по Чорноморському флоту. Тобто, згідно із законом, ця земля належить державі Україна! А міськрада з легкістю її віддала приватній структурі», - сказав голова виконавчої влади міста.

Крім того, як повідомив С.КУНІЦИН, «посадовцями Севастопольської міськради був укладений договір оренди земельної ділянки понад 38 га військового містечка №488 з ПП «Грей» на основі рішення міськради від 10 липня 2007 року № 2401 для будівництва житлових будинків. Де узгодження з Фондом держмайна, з МЗС? Міськрада – вище? Або депутатам закон не писаний?», - ставить питання голова міськдержадміністрації.

Як додав С.КУНІЦИН, «у матеріалах перевірки РНБО дуже багато фактів. Перерахую деякі, найбільш кричущі. 8 квітня 2008 року Севастопольська міськрада ухвалила рішення №4028 «Про передачу ТОВ «Орлиновське мисливське господарство» в користування мисливських угідь, що розташовані на підвідомчій Севастопольській міськраді території» і рішення №4029 «Про передачу ТОВ «Кордон Мекензі» в користування мисливських угідь, розташованих на підвідомчій Севастопольській міськраді території». До приватних рук передано 18 тисяч 926,5 га зокрема, і заповідних земель». Крім того, як сказав С.КУНІЦИН, «вже цього року міськрада передає 3163,8534 га землі в оренду ТОВ «Золота балка». Перевірка РНБО чітко вказує – рішення було ухвалене незаконно. Міськрада перевищила повноваження».

Як вважає С.КУНІЦИН, «підсумки перевірки РНБО для багатьох у нашому місті, в першу чергу, в міськраді, стануть дуже неприємною несподіванкою». За його словами, «матеріали передані до Генеральної прокуратури. Упевнений, попереду нас чекає немало гучних «земельних справ».