БЮТ та НУ-НС відправили Раду на перерву

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хв. на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, до оголошення перерви передбачався розгляд закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» з пропозиціями Президента України.

Як повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який вів засідання парламенту, ці фракції попросили перерву для узгодження своїх позицій щодо даного закону, заветованого Президентом.