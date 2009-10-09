БЮТ та НУ-НС відправили Раду на перерву
12:31, 09 жовтня 2009Політика
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...узгоджують позиції
У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хв. на вимогу фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, до оголошення перерви передбачався розгляд закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» з пропозиціями Президента України.
Як повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який вів засідання парламенту, ці фракції попросили перерву для узгодження своїх позицій щодо даного закону, заветованого Президентом.
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