Вінський перекриватиме дорогу в Президенти Тимошенко і Януковичу

Голова Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ обіцяє докласти всіх зусиль, щоб не допустити президентства лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО чи голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це Й.ВІНСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що об’єднання вважає принциповим, аби на посаду Президента не пройшли основні фігуранти сьогоднішніх політичних подій. Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що він та його об’єднання зроблять все можливе, аби ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не стали Президентом України. Він пояснив, що обидва ці політики вже були при владі протягом останніх років і продемонстрували, що їхньою основною метою є не служіння інтересам держави, а виключно задоволення власних інтересів.

Відповідаючи на запитання, яким саме чином він планує досягнути цієї мети, Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що для цього є суто політичні механізми, пообіцявши, що спробує донести своє переконання до якомога більшої кількості громадян України.

При цьому лідер об’єднання «За демократію і справедливість» зауважив, що, крім цих двох політиків, є достатня кількість перспективних молодих лідерів, гідних стати Президентом України. Серед них він назвав лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА, Анатолія ГРИЦЕНКА, Сергія ТІГІПКА і дав зрозуміти, що оптимальним варіантом була б підтримка в ході президентської виборчої кампанії когось одного з них усіма іншими.