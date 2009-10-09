Литвин знає, де взяти гроші на підвищення соцстандартів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент у жовтні ухвалить закон про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав під час зустрічі з жителями міста Боярка Київської області.

В.ЛИТВИН зазначив, що «у 20-х числа Верховною Радою України буде ухвалено закон щодо підвищення соціальних стандартів». При цьому він додав: «Хоча йде шалений опір».

За його словами, в розмовах з представниками уряду, прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО звучать заяви про те, що немає грошей для підвищення соціальних стандартів. В.ЛИТВИН заявляє, що такі гроші можна знайти і, зокрема, перекривши шлях для контрабандних товарів в Україну.

В.ЛИТВИН вважає, що сьогоднішні зарплати та пенсії не дозволяють людям виживати.