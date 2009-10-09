Медведько вважає, що диплом Кислинського - клопіт Наливайченка

Генеральна прокуратура України проводить перевірку інформації, викладеної у зверненні народного депутата, начальника Кримського главку міліції Геннадія МОСКАЛЯ стосовно того, що заступник голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКИЙ має підроблений диплом про закінчення історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Це звернення на розгляді. Цим питанням займається Микола ГОЛОМША і Тетяна КОРНЯКОВА (заступники генпрокурора – УНІАН). Рішення ще не прийнято», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, зауваживши, що Генпрокуратура також направила СБУ подібне звернення Г.МОСКАЛЯ.

«Це звернення скеровано до голови СБУ, оскільки це його підлеглий. Хай його перевіряє», - зазначив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Г.МОСКАЛЬ направив прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі. У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Водночас, в інформаційній системі Міністерства освіти і науки України не містяться дані про диплом заступника голови Служби безпеки України А.КИСЛИНСЬКОГО, який він отримав в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у 2000 році. Про це засвідчила проведена УНІАН перевірка документу про вищу освіту, яку можна зробити у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-виробничої системи «Освіта» МОН України в Інтернеті за адресою: www.osvita.net.

Сам заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ в інтерв’ю УНІАН 2 жовтня не відповів чітко на запитання, чи закінчував він історичний факультет Національного університету ім. Т.Шевченка.