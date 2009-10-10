У Запоріжжі до приїзду Ющенка заклеїли всі вивіски російською (фото)

10 жовтня Президент Віктор Ющенко в Запоріжжі і області відвідав заходи, присвячені 70-річчю утворення Запорізької області і Дню міста Запоріжжя.

Цікаво, що за день до приїзду голови держави в місті почали знімати (що можна було зняти – в т.ч. банери і розтяжки), заклеювати папером або завішувати шматками тканини всі вивіски і зовнішню рекламу російською мовою уздовж наміченого маршруту президентського кортежу.

У своїй промові з нагоди свята Ющенко особливий наголос зробив на національній українській ідеї. Зокрема, Президент нагадав, що «саме тут виникла Запорізька Січ – передвісник української держави, тут формувався наш національний характер, створювалася історія і культура. Хортиця донині просочена могутньою козацькою енергетикою. Вона є оберегом України, символом волі, доблесті і непохитності нашого духу».

Запорізький край, підкреслив Президент, дав країні безліч яскравих, видатних особистостей – борців за українську національну ідею. Тут Ющенко серед інших згадав начальника штабу Корпусу Січових стрільців Армії УНР Марка Безручка і отамана Нестора Махна.

Разом з тим, до судорожних «мовних чищень» дисонанс російськомовної реклами і президентського відчуття козацького духу, що вирує містом, можливо, і не має відношення. Так, за даними «Комсомольської правди. Україна», вся річ у тому, що під час останнього візиту Віктору Андрійовичеві не сподобалася реклама недержавною мовою, яку він побачив з вікна своєї машини, і Президент влаштував місцевим чиновникам рознос.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН