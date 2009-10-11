В України з Росією одна проблема на двох - політики?

Екс-заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ переконаний, що, незалежно від результатів президентських виборів, відносини України і Росії будуть нормалізовані у короткий строк.

Таку думку він висловив в ефірі програми «Шустер live» на ТРК “Україна” у п’ятницю ввечері.

«Я вірю свято: завершаться президентські вибори, і хто б не був обраний Президентом України, він приведе до влади професіоналів і ми дуже швидко владнаємо всі ці проблеми», - сказав він.

За словами О.ЧАЛОГО, насправді на сьогодні не існує таких радикальних проблем у російсько-українських відносинах, як це намагаються намалювати політики.

«Коли у цих відносинах будуть розбиратися політики, які, крім політики, не мають іншого відношення до цього, а тільки хочуть отримати 1-2% голосів, у нас будуть такі проблеми», - сказав він.

О.ЧАЛИЙ зауважив, що, незважаючи на радикальну заяву Президента РФ Дмитра МЕДВЄДЄВА, у Росії є різні центри проведення зовнішньої політики і даються різні сигнали.

«Я не бачу якихось проблемних питань, які є сьогодні з Росією. Є негативні питання, але є і позитивні», - сказав О.ЧАЛИЙ.