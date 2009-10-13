Кличко не пускає Довгого на трибуну Київради

Депутати від Блоку Віталія Кличка не дозволили заступнику Київського міського голови - секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ зайняти своє робоче місце у президії сесійної зали Київради після завершення Погоджувальної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відтак позачергове засідання Київради, проти проведення якого виступають опозиційні депутати, не розпочалось.

О.ДОВГИЙ переконував лідера однойменного блоку в Київраді Віталія КЛИЧКА та присутніх у сесійній залі народних депутатів Миколу КАТЕРИНЧУКА, Кирила КУЛИКОВА та Володимира МАРУЩЕНКА, що хоче лише доповісти зі свого місця про результати Погоджувальної ради.

За словами секретаря Київради, в цьому засіданні взяли участь лідери всіх фракцій за винятком Блоку Кличка і дійшли висновку, що проведення сьогоднішнього засідання є легітимним, оскільки 8 жовтня на президії сесії Київради не було жодного зауваження від депутатів щодо сьогоднішнього засідання.

У той же час депутати Блоку Кличка спростували ці слова О.ДОВГОГО, сказавши, що такі зауваження надавались ними. Тим часом О.ДОВГИЙ продовжив, що сьогодні на Погоджувальній раді більше ста депутатів зі 120 сказали, що готові взяти участь у засіданні, призначеному на сьогодні. При цьому він підкреслив, що в порядку денному є два блоки питань, і один з них стосується безпосередньо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.

Після цього блокувальники почали вимагати в О.ДОВГОГО продемонструвати цей порядок денний, де вписано розгляд питання про тарифи.

В.КЛИЧКО, звертаючись до представників ЗМІ, яким дозволили зайти до сесійної зали, сказав, що вважає це «заговорюванням» тарифного питання та «словоблуддям», оскільки метою сьогоднішнього засідання є «розподіл залишків земельних ресурсів» Києва. В.КЛИЧКО вчергове підкреслив, що сьогоднішнє засідання сесії, як і завтрашнє, є незаконним. Тому всі питання, в тому числі головне – тарифи, мають бути розглянуті на засіданні у четвер, яке є законним.

Відтак О.ДОВГОГО не допустили до проведення засідання, і блокування трибуни продовжується.

Народний депутат К.КУЛИКОВ підкреслив, що має намір разом з іншими депутатами залишатися у сесійній залі Київради, доки остаточно не буде вирішено питання щодо призначення засідання сесії на четвер, де першим питанням буде питання тарифів на ЖКП. За його словами, навіть якщо його будуть намагатись силою вивести з сесійної зали, він скористається своєю депутатською недоторканністю. «Поки що є депутатська недоторканність. І поки її не скасували, я прошу мене не торкатись. А я не покину залу сесії, поки не буде вирішено питання тарифів», - заявив К.КУЛИКОВ.

На його думку, сьогоднішні події в Київраді – «це звернення до уряду, що питання Києва є негайним, і його треба розглядати негайно». К.КУЛИКОВ сказав, що завжди був противником блокувань, водночас у цій ситуації він не бачить іншого шляху вирішення проблеми. «Поки не буде вирішено питання тарифів, ця будівля працювати не буде», - наголосив К.КУЛИКОВ.

За його словами, питання тарифів має бути вирішено у четвер першим. Після цього мер має скасувати відповідні свої рішення, дати доручення почати перерахунок населенню за послуги ЖКГ, і лише після цього депутати Київради зможуть зайнятися земельними питаннями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про повернення з 1 листопада старих тарифів на тепло та гарячу воду.

«Нарешті досягнуто повне порозуміння з керівництвом Києва, і на вимогу Кабінету міністрів прийнято спільне рішення – з 1 листопада 2009 року повернути старі тарифи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.