Тимошенко розповіла, що Путін дав їй тверде слово

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що умову про те, що російський «Газпром» не стягуватиме з НАК «Нафтогаз України» штрафи за недобір газу, буде документально зафіксовано наприкінці цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Луцьку.

«Є тверда домовленість з прем`єр-міністром Росії (Володимиром ПУТІНИМ - УНІАН). Ми домовилися, що наприкінці року, коли ми оформлятимемо річні акти, ми все підпишемо так, щоб воно (нестягнення штрафів – УНІАН) було документально зафіксоване», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, прем`єр зазначила, що їй неприємно, що останніми днями російська сторона знову почала загострювати проблему в газових відносинах.

«Мені неприємно, що навколо газової проблеми продовжується політичне нагнітання, коли воно не має жодних підстав. Абсолютно», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Москві віце-спікер Державної думи, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ заявив, що Росія наприкінці року може поставити перед Україною питання про сплату штрафів за недобір газу.

«Досі «Газпром» плату з України бере за фактично вибраний обсяг газу, не штрафуючи її за невибраний обсяг. Я думаю, що це має стати предметом розгляду. Зазвичай цей принцип «бери або плати» за підсумками за рік йде. Тому, може, 1 січня виникне питання, що за невибрані обсяги треба платити», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що Україна не вибирає законтрактовані обсяги газу, як і ряд європейських країн. За його словами, замовник, згідно з контрактом, має вибрати 80% законтрактованого газу. Якщо ж він цього не робить, то повинен сплатити за невибрані обсяги.

В.ЯЗЄВ додав, що найбільші споживачі Європи ведуть переговори з «Газпромом» з цього питання.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році, замість обумовлених на початку року 40 мільярдів кубометрів, планує купити 33 мільярди кубометрів газу.

В результаті домовленостей між прем`єр-міністрами України і РФ Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНИМ «Газпром» звільнив НАК «Нафтогаз України» від штрафу за недобір газу, хоча міг оштрафувати українського партнера, за даними ЗМІ, на 5 мільярдів доларів.

Ще на початку вересня перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО повідомив, що «наступного тижня делегація НАК «Нафтогаз України» відвідає Москву з пропозицією підписати доповнення до контракту з «Газпромом», укладеного між двома компаніями в січні 2009 року». І.ДІДЕНКО уточнив, що з метою юридичного закріплення домовленостей Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІНА українська сторона має намір документально зафіксувати нестягнення «Газпромом» штрафних санкцій, а також має намір внести пропозицію про ухвалення доповнення до контракту щодо узгодження обсягів газу, який купується НАК «Нафтогазом України» у «Газпрому» на кожний конкретний рік. Проте досі цього не зроблено.