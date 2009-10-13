Генерали СБУ скликають прес-конференцію щодо Кислинського

Сьогодні, 13 жовтня, о 16.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: “Звернення генералів СБУ до Президента України та голови Служби безпеки України щодо перебування на керівній посаді в СБУ людини, яка підробила документи”.

Учасники: народні депутати України Андрій КОЖЕМ`ЯКІН та Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ.

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.