Генерали СБУ скликають прес-конференцію щодо Кислинського
14:39, 13 жовтня 2009Політика
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О 16.30 в УНІАН
Сьогодні, 13 жовтня, о 16.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: “Звернення генералів СБУ до Президента України та голови Служби безпеки України щодо перебування на керівній посаді в СБУ людини, яка підробила документи”.
Учасники: народні депутати України Андрій КОЖЕМ`ЯКІН та Олександр СКИБИНЕЦЬКИЙ.
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