Довгий каже, що не піде з «замінованої» Київради

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, незважаючи на інформацію про замінування приміщення Київради, має намір провести сьогоднішнє засідання і не залишати разом з депутатами сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Київради після того, як отримав інформацію про замінування.

«Невідомо звідки – до такого треба додуматись – поступив дзвінок у Міністерство внутрішніх справ, що будівля замінована, що кінологи працюють і треба звільнити приміщення. Я не знаю, як працюватимуть кінологи, але поки не буде прийняте рішення по тарифах, я і депутати працюватимуть тут», - сказав О.ДОВГИЙ.

Після цього він запропонував присутнім у залі депутатам провести погоджувальну раду, не виходячи із зали, щодо подальшої роботи.

Він запропонував сьогодні, зважаючи на вимоги Блоку Кличка та умови роботи у сесійній залі, проголосувати загальні питання порядку денного, які не стосуються містобудування і землекористування, а також прийняти рішення по тарифах. Після цього О.ДОВГИЙ запропонував закрити сьогоднішнє засідання.

62 з 92 присутніх у залі депутатів, які голосували, підтримали пропозицію О.ДОВГОГО. Дату, на яку перенесено земельні питання сьогоднішнього порядку денного, не уточнювали на погоджувальній раді.

О.ДОВГИЙ запропонував депутатам Блоку Кличка долучитися до роботи сесії, зважаючи на те, що раніше депутати цієї політичної сили говорили, що розблокують президію, якщо сьогодні не будуть розглядатися земельні питання.

Зараз у засіданні оголошено п`ятихвилинну перерву.

Робота сесії триватиме до 19.00, оскільки о 18.00 відбулося голосування про її продовження на одну годину.