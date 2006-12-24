Туркменська опозиція обіцяє Україні газ

Представники опозиційних політичних сил Туркменістану просять українських політиків і представників громадськості допомогти їм прийти до влади в країні після смерті президента Сапармурата Ніязова.

"Ми прибули до Києва не випадково, ми хочемо заявити про те, що коли ми як опозиція прийдемо до влади, то тих неподобств, який творилися з поставками газу при Президенті Ніязову, не буде", - заявив кореспонденту РІА «Новости» в суботу голова опозиційної партії "Туркменістан", колишній посол Туркменії в Туреччині Нурмухаммед ХАНАМОВ.

"Наша партія обрала демократичний шлях розвитку країни, і в цьому питанні ми просимо український уряд сприяти нам ", - підкреслив Н.ХАНАМОВ.

За його словами, одним з першочергових завдань опозиціонерів є повернення до країни і активна участь “у відкритих демократичних виборах у присутності міжнародних спостерігачів".

"Ми хочемо працювати з політичними і громадськими організаціями України, щоб донести до українського народу, що в перспективі ми обіцяємо перегляд цін на газ і його гарантійну поставку, а не знущання над українським народом", - додав Н.ХАНАМОВ. "Гадаю, що серед громадських і політичних діячів України ми знайдемо підтримку", - підкреслив опозиціонер.

Він не виключив, що смерть С.Ніязова може вплинути на діючі газові домовленості, зокрема, не на користь України.

У свою чергу, колишній віце-прем`єр уряду Туркменістану Худойберди ОРАЗОВ зазначив, що республіка має піти демократичним шляхом розвитку. "В країні склалася така ситуація, коли диктатор помер, треба шукати вихід з глухого кута, з кризи, в яку потрапив Туркменістан", - заявив він.

"Ми вивчаємо можливості підтримки для того, щоб Туркменістан в своєму розвитку пішов демократичним шляхом", - додав Х.ОРАЗОВ. Він підкреслив, що "якщо при С.Ніязові в країні було беззаконня, то тепер необхідно увійти до нормального конституційного русла, щоб суспільство жило за законами".

Президент Туркменістану С.Ніязов помер у четвер, його похорон відбудеться в неділю.