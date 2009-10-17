Порошенко перед візитом у Москву встигне до Білорусі

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО 19 жовтня відвідає Білорусь з робочим візитом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

У ході візиту передбачена зустріч П.ПОРОШЕНКА з його білоруським колегою Сергієм МАРТИНОВИМ.

Планується, що сторони обговорять широкий спектр питань двосторонніх відносин, а також взаємодію двох країн у рамках міжнародних і регіональних організацій.

Як повідомляв УНІАН, Петро ПОРОШЕНКО 23 жовтня відвідає з одноденним робочим візитом Москву.

Неназваний співрозмовник в МЗС РФ запевнив РІА “Новости”, що проблем, пов`язаних із забороною на в`їзд, новий голова українського МЗС не матиме (у лютому 2007 року Порошенко потрапив до списку осіб, яким був закритий в`їзд до Росії).