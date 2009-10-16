Порошенко таки поїде до Москви - посольство назвало дату

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО 23 жовтня відвідає з одноденним робочим візитом Москву.

Про це УНІАН сказав прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

Він відзначив, що під час візиту планується зустріч П.ПОРОШЕНКА з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ, в ході якої вони обговорять актуальні питання українсько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 жовтня призначила П.ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ.

15 жовтня на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що російське зовнішньополітичне відомство розраховує на повномасштабну співпрацю і наступність у відносинах Україною після призначення нового міністра - П.ПОРОШЕНКА.