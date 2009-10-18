19 жовтня в Україні офіційно стартують вибори Президента

У понеділок, 19 жовтня, в Україні офіційно розпочнеться кампанія по виборах Президента України.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України, оприлюдненого Центральною виборчою комісією, перший день строку виборчого процесу – 19 жовтня 2009 року.

Висування кандидатів на пост Президента України розпочнеться 20 жовтня і завершиться 6 листопада 2009 року. Відповідно до календарного плану, висувати кандидатів мають право політичні партії, виборчі блоки політичних партій, громадяни України шляхом самовисування.

Кандидати у президенти мають подати документи для реєстрації до Центральної виборчої комісії до 9 листопада включно.

Протягом п’яти днів з дня прийняття документів ЦВК має прийняти рішення про реєстрацію кандидата у президенти або про відмову в реєстрації. Після цього у триденний термін після реєстрації кандидат має отримати офіційне посвідчення кандидата на пост Президента, а також рішення про його реєстрацію має бути оприлюднене у газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

Реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада включно.

До 18 листопада ЦВК має оприлюднити в газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр" список зареєстрованих кандидатів на пост Президента.

Проведення передвиборної агітації "за" або "проти" кандидата розпочинається наступного дня після його реєстрації і триває до 24.00 останньої п’ятниці перед днем виборів – 15 січня 2010 року.

17 січня 2010 року голосування з обрання Президента триватиме з 8.00 до 20.00.

Розгляд звернень, які надійшли до дільничної виборчої комісії (ДВК) у день виборів, здійснюється невідкладно після закінчення голосування.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розпочинається після закінчення розгляду звернень, які надійшли до ДВК.

До 27 січня 2010 року мають бути встановлені результати голосування у день виборів Президента України і складений відповідний протокол.

Після встановлення результатів виборів головуючий на засіданні Центральної виборчої комісії офіційно оголошує результати виборів.

Не пізніше ніж на третій день після підписання протоколу результати виборів публікуються у газетах "Голос України" і "Урядовий кур’єр".

Не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів новообраний Президент України має вступити на посаду.

Як відомо, відповідно до Закону “Про вибори Президента України”, обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців (50% + 1 голос), які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента Центральна виборча комісія оформлює протокол.

Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України, і за результатами голосування жоден кандидат не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, ЦВК приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі про підсумки голосування у день виборів Президента України.