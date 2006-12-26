Давидович просить почекати ще кілька днів

Центральна виборча комісія оскаржила в Апеляційному суді міста Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.

Про це, як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, заявив в прямому ефірі „5 каналу” голова комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ.

„Ми оскаржили бездіяльність ЦВК, ми маємо на це право, в Апеляційному суді Києва. Думаю, він днями розгляне, і проблем не буде”, - зазначив Я.ДАВИДОВИЧ.

Він зауважив, що звинувачення в бездіяльності необґрунтовані, оскільки комісія перевірила 40% - понад 2 млн. зібраних підписів. Серед них, якщо бути об’єктивним, були порушення. В результаті відкинуто орієнтовно 12-15 відсотків підписів.

За його словами, ця робота ускладнювалася тим, що ЦВК одночасно організовувала вибори народних депутатів України, вибори до місцевих органів влади, а також брала безпосередню участь у судових засіданнях щодо оскарження їх результатів, а також контролювала та забезпечувала проведення повторних місцевих виборів.

“Так, робота затягнулася, але це було пов’язано з виборами Ради і місцевими виборами, паралельно йшло дві виборчі кампанії”, - сказав голова комісії.

У зв’язку з чим голова ЦВК закликав всі політичні сили до спокою: „Я закликаю всі політичні сили до спокою, до врівноваженої розмови. І прошу вислухати ЦВК, а емоції відкинути і дати нам кілька днів для завершення цієї важливої роботи”.

При цьому він висловив впевненість, що найближчим часом комісія зможе завершити перевірку підписів і прийме рішення з цього приводу. „Це вже питання днів. Я хочу витримати всі правові канони, витримати вимоги закону, хоча він далеко недосконалий, і щоб ЦВК прийняла правильне рішення”, - відзначив Я.ДАВИДОВИЧ.

При цьому Я.ДАВИДОВИЧ наголосив на необхідності перевірити підписи якісно, щоб потім не було звернень до судів з цього приводу.

Він також підкреслив незалежність комісії від будь-яких політичних і владних інститутів.