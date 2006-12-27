Балога і Гайдук завтра скажуть, що вони думають про Януковича і його уряд

Секретаріат Президента і Рада національної безпеки та оборони України дадуть оцінку діяльності уряду в 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник керівника Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Завтра на прес-конференції, в якій візьме участь усе керівництво Секретаріату і РНБО, ми дамо оцінку діяльності уряду», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Перший заступник глави Секретаріату Президента не став коментувати ситуацію, пов`язану з участю міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА в засіданнях уряду. За його словами, завтра також буде висловлена оцінка цієї ситуації керівництвом Секретаріату і РНБОУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про виконання програми діяльності уряду (з 1 серпня 2006 року) в повному обсязі. Відповідно до прогнозу глави уряду, рівень зростання ВВП за підсумками 2006 року складе 7%.