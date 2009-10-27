Посол РФ приїде до Києва лише після президентських виборів?

Росія відправить посла до Києва після президентських виборів.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в Москві висловив перший віце-президент фонду «Центр політичних технологій» Олексій МАКАРКІН, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Я думаю, що слово «своєчасно» означає, що посол Росії приїде до України після закінчення президентських виборів. Вочевидь, вибори складатимуться з двох турів, і як тільки в Україні заспокоїться ситуація і буде приведено до присяги нового Президента, він прийме вірчі грамоти», - сказав О.МАКАРКІН.

Він відзначив, що заяву міністра закордонних справ РФ Сергія ЛАВРОВА про «своєчасний» приїзд посла до Києва зроблено для того, щоб трохи поліпшити напружену психологічну обстановку у двосторонніх відносинах.

«Ця заява сприяє тому, що ситуація трохи розрядилася – стало зрозуміло, що в осяжній перспективі ЗУРАБОВ приїде і це питання буде знято», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, указ про призначення Михайла ЗУРАБОВА послом РФ в Україні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав 5 серпня.

23 жовтня міністр закордонних справ РФ С.ЛАВРОВ сказав: «Михайла Юрійовича ЗУРАБОВА призначено послом РФ в Україні, і він готується до від`їзду до Києва. Його приїзд до Києва відбудеться, я переконаний, своєчасно».