«Свинячий грип» дійшов до українських дипломатів

У кількох співробітників посольства у США підозрюють свинячий грип.

Про це, "Українській правді" повідомили джерела в посольстві.

"Підтверджено кілька випадків захворювання", - розповів співрозмовник.

У свою чергу речник МЗС Валерій Джигун повідомив, що видатки на лікування осіб, у яких запідозрене захворювання свинячим грипом, повним обсягом профінансовано посольством.

"Міністр закордонних справ дав доручення щодо опрацювання питання фінансування видатків на медичне страхування співробітників закордонних дипломатичних установ", - додав він.

Українська правда