Литвин коментує самовисування Ющенка...

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що для того, щоб висуватися від партії, необхідно, щоб партія підтримала кандидата і при цьому вона мала вплив та авторитет у суспільстві

Про це він сказав на прес-конференції, коментуючи самовисування чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА на посаду Президента України.

За його словами, балотуючись кандидатом на посаду Президента України від політичної партії, «треба збирати набагато більше документів».

При цьому він додав, що крім того, «для цього треба мати партію, яка тебе підтримує і яка має вплив і авторитет у суспільстві». При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що говорить це «безвідносно до нині діючого Президента України».