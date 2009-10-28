Сьогодні у 10 містах України відбудуться святкові феєрверки

Україна сьогодні відзначає 65-ту річницю звільнення від нацистських загарбників.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 20 жовтня встановив 28 жовтня - День визволення України – офіційним святом.

Цього дня у 10 містах України відбудуться святкові феєрверки з нагоди цієї події. Зокрема, о 20.00 пролунають салюти у містах-героях Київ, Одеса, Севастополь, Керч, а також у Сімферополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

Також до численних пам`ятників героям війни, до могили Невідомого солдата в Києві сьогодні традиційно будуть покладені квіти. У Національному палаці "Україна" пройде урочистий вечір за участю ветеранів.