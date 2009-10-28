У БЮТ вважають, що регіонали стали на захист земельної мафії

Народний депутат Святослав ОЛІЙНИК (фракція БЮТ) вважає, що Партія регіонів як політична сила стає на захист земельної мафії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таку думку висловив С.ОЛІЙНИК, коментуючи заяву народного депутата Олени ЛУКАШ (фракція Партії регіонів).

“Мені дивно, що саме Партія регіонів як політична сила стала на захист земельної мафії. Можливо, це можна пояснити особливою прив’язаністю лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА до хабара у вигляді 143 гектарів заповідної землі з державної резиденції “Межигір`я”, - сказав С.ОЛІЙНИК.

На його думку, якщо Партія регіонів почала так активно боронити закон у земельних питаннях, то їй варто зробити перший крок та повернути “вкрадену землю у державну власність”. “Або хоча б віддати документи по “Межигір`ю”, які депутати-регіонали незаконно вилучили з прокуратури щойно прем’єр-міністр оголосила про намір повернути резиденцію у державну власність”, - додав депутат.

С.ОЛІЙНИК нагадав, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час проведення всеукраїнської селекторної наради з земельних питань зробила важливу політичну заяву про радикальне припинення розбазарювання найціннішого ресурсу країни – землі. “Є цілком логічним, що в цій “земельній війні” глава уряду вимагає активної роботи правоохоронних органів”, - вважає представник фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, під час селекторної наради з керівниками областей з питання видачі земельних актів 22 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в системі видачі земельних актів є багато випадків хабарів. “Міністерство внутрішніх справ отримало спеціальну команду, й вони займатимуться тим, що провокуватимуть хабарників, даватимуть штучні хабарі, щоб подивитися, хто їх бере. І, якщо потрібно буде, порушуватимемо стільки кримінальних справ, скільки потрібно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

О.ЛУКАШ звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із заявою, у якій просить перевірити наявність складу злочину у словах Ю.ТИМОШЕНКО під час селекторної наради з губернаторами.

О.ЛУКАШ звертає увагу на те, що Ю.ТИМОШЕНКО “було розповсюджено інформацію про те, що нею надано доручення Міністерству внутрішніх справ України щодо проведення провокацій отримання хабара посадовими особами, які займаються видачею земельних актів з метою виявлення хабарників".