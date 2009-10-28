ЦВК зареєструвала Януковича кандидатом

Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.

Крім того, ЦВК зареєструвала уповноваженого представника кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА у ЦВК з правом дорадчого голосу народного депутата від Партії регіонів Олену ЛУКАШ.

Голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ вручив В.ЯНУКОВИЧУ посвідчення кандидата на пост Президента України.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦВК офіційно зареєструвала кандидатами у Президенти Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА та Інну БОГОСЛОВСЬКУ.