Внаслідок нападу талібів на місію ООН у Кабулі загинули 12 осіб

Внаслідок нападу талібів на будівлю місії ООН у Кабулі загинули 12 осіб: шестеро співробітників місії, двоє охоронців, один мирний афганець, а також троє нападників. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Раніше було відомо тільки про шестеро вбитих представників ООН.

Дев`ять співробітників місії зазнали поранень. Про громадянство вбитих і постраждалих іноземців поки не повідомляється. Тіла вбитих талібів були відправлені на розтин. Свідки теракту стверджують, що бойовики, які напали на житлове приміщення, були одягнені в поліцейську форму.

Крім того, терористи кинули гранату в президентський палац у Кабулі, проте внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Також снаряд влучив у будівлю готелю Serena, де живе багато іноземців, проте не розірвався.

Представник ООН Едріан ЕДВАРДС заявив, що організації належить оцінити, як ця подія позначиться на роботі місії в Афганістані.

Представники "Талібану" заявили засобам масової інформації, що теракти було здійснено напередодні другого туру президентських виборів, про проведення якого було оголошено в жовтні. Бойовики планують вибори зірвати: так, у день проведення першого туру в країні сталося близько 140 терактів. Таліби погрожують владі новими терактами.