У Нашій Україні розкусили «політичне шулерство» БЮТ

Партія «Наша Україна» рішуче виступає проти ініціативи народних депутатів від БЮТ законодавчо виключити з бюлетеня для голосування на виборах Президента України рядок «проти всіх».

Як ідеться у заяві прес-служби партії, переданій агентству УНІАН, ця ініціатива є прямим обмеженням прав громадян на волевиявлення і декларування власної громадянської позиції, гарантованими Конституцією та законами України.

“Ми переконані, що в основі таких дій депутатів фракції БЮТ – політичне шулерство, метою якого є спонукати людей навіть всупереч їх позиції голосувати на виборах за окремого кандидата. Ми закликаємо представників фракції Блоку Юлії Тимошенко відмовитися від політичних авантюр і залишити громадянам право висловити своє відношення до кандидатів у президенти”, йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, народний депутатом від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО вніс до парламенту законопроект, яким передбачається вилучення з бюлетеня для голосування графи «проти всіх».