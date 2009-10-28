Ющенко через складні погодні умови не долетів до Ужгорода

Щойно на Львівському аеродромі здійснив посадку літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА , який прямував з Києва до Ужгорода.

Як повідомив УНІАН генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександр ЗАГРЕВА, «вимушена посадка здійснена у Львові як на запасному аеродромі по ходу слідування літака у Закарпатську область”.

За його словами, це пов’язано зі складними метеорологічними умовами.

“Далі Президент вирушить зі Львова в Ужгород на автомобілі», - додав О.ЗАГРЕВА.

При цьому він також наголосив, що не йдеться про аварійну посадку літака.