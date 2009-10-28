Економіка тікає в тінь: Тігіпко знає, хто винен і що робити

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що держава заганяє економіку у тінь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував повідомлення міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА про те, що за перше півріччя 2009 року рівень тінізації економіки зріс на 8%. За офіційними даними, у тіні перебуває 40% економіки України, а за оцінками Всесвітнього банку, рівень тінізації досягає половини ВВП.

«Недоступність кредитів, нестабільність гривні, фіскальний терор та свавілля чиновників – все це змушує бізнес тікати з легального поля», - сказав С.ТІГІПКО.

«Якби вдалося вивести економіку з податкової тіні, бюджет країни збільшився б не менше як на третину. Грошей вистачило б і на соціальні потреби, і на інвестиції в економіку, й не довелося б залазити в борги, – зазначив він. – Однак бій з тінню – справа марна й навіть шкідлива. Потрібно створити умови, за яких бізнесу буде зручніше сплачувати податки, а не ухилятися від них».