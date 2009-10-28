Балога сказав чотирьом кандидатам, що з них має лишитися один

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА закликає Віктора ЮЩЕНКА, Анатолія ГРИЦЕНКА, Юрія КОСТЕНКА та Арсенія ЯЦЕНЮКА об’єднатись та визначити єдиного серед них кандидата у Президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАЛОГА повідомив на прес-конференції.

За його словами, на посаду глави держави, крім Юлії ТИМОШЕНКО, претендують ще кілька носіїв демократичних ідей. Такими він вважає В.ЮЩЕНКА, А.ГРИЦЕНКА, Ю.КОСТЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА.

Лідер “Єдиного Центру” переконаний, що окремо жоден з цих політиків не має шансів на виборах глави держави, тоді як об’єднавши зусилля вони зможуть вивести свого претендента у другий тур.

В.БАЛОГА вважає, що зазначеним політикам слід домовитись про координацію зусиль і це рішення доцільно закріпити письмово. При цьому В.БАЛОГА зазначає, що єдиний кандидат має бути визначений під час переговорів, а решта відмовляються від балотування і працюють на його підтримку. Іншим варіантом, на думку В.БАЛОГИ, може бути такий, що зазначені кандидати ведуть власну виборчу кампанію за умови «взаємного ненападу». У такому разі, за його словами, єдиний кандидат визначається за місяць до дня голосування, виходячи з рейтингових показників.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.БАЛОГА зазначив, що якщо ці 4 кандидати відмовляться об’єднати свої зусилля, то “Єдиний Центр” планує додатково вивчити програми кандидатів у Президенти і впродовж кількох тижнів визначити, чи підтримувати когось.

В.БАЛОГА додав, що дату свого з’їзду партія планує визначити до кінця листопада.