Луценко хоче ввести на Закарпаття втричі більше внутрішніх військ?

У Закарпатській області через серйозне зростання злочинності і складну криміногенну ситуацію виникла необхідність у збільшенні контингенту внутрішніх військ з батальйону до полку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в Ужгороді журналістам міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, в області спостерігається зростання практично на 50% вбивств. Але є й позитив - із усіх убивств лише 2 не розкриті. Також відчувається серйозне зростання кількості грабежів, розбоїв, крадіжок квартирних – на 20%, констатував міністр.

Зростання спостерігається практично по кожному з цих параметрів. "До речі, це не характерне Україні", - уточнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр також пояснив, що міліція чесно реєструє всі факти, тому зростання злочинності справді є.

З огляду на це, за словами міністра, треба посилювати профілактичні заходи. "Перекладати все це лише на плечі міліції неправильно, тому ми вкотре будемо звертатися до обласної влади надати службові приміщення для збільшення контингенту внутрішніх військ на території Закарпатської області. Є необхідність у посиленні патрулювання вулиць у такий складний з економічної точки зору час", - уточнив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він уточнив, що в Закарпатті на сьогодні є лише батальйон внутрішніх військ, який використовується, в тому числі, для патрулювання вулиць. "З 2005 року я веду розмову про збільшення контингенту до полку, особливо з огляду на існуючу потребу, а також з огляду на прикордонний статус Закарпаття", - сказав міністр.

Він також повідомив, що “на словах є підтримка обласної влади, на ділі - немає".

“Ми просимо об’єкти, що не використовуються, передати для розміщення внутрішніх військ, влада обласна обіцяє, а результатів немає. Якщо не буде реакції, то будемо працювати з військовими, будемо просити військові об’єкти передати для цієї потреби", сказав Ю.ЛУЦЕНКО.