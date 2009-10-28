Литвин думає, що зіткнень можна очікувати вже після першого туру

Нинішні рейтинги політиків Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН відносить винятково до технологічних прийомів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Кажучи про рейтинги політиків, спікер відзначив, що відноситься до них тільки «як до технологічних прийомів, які сьогодні активно нав`язуються, які мають сьогодні право на життя». На думку В.ЛИТВИНА, «відбувається процес зомбування країни, що погано, але з поганого треба вибирати менш погане». Він повідомив, що знає «соціологічні центри, які мають свою кореспондентську мережу і можуть працювати», але вважає, що «сьогодні пред`являти претензії не варто - у мене і так проблем вистачає».

Крім того, В.ЛИТВИН нагадав, що існує величезна сума тіньових грошей, яка буде викинута на цю президентську кампанію.

«Я вже не кажу про те, про що ви добре розумієте, - звернувся він до журналістів, - Це постановка блоків, особливо в електронних ЗМІ, негативу проти окремих кандидатів, і це має одну ціну, а є ще позитив – це має іншу ціну. Це і у вас, і в Києві, і всі знають, які суми і так далі...».

В.ЛИТВИН сказав, що вже оприлюднив цю цифру, але повторив, що «виборча кампанія обійдеться в 1,5 млрд. доларів - це гроші, які готівкою ходитимуть, не кажучи вже про офіційну рекламу тощо».

Спікер застеріг, що після першого туру президентських виборів «можна очікувати зіткнення... не випадково вже пролунали заклики не залишати Майдан». Тому не можна нагнітати такі настрої, хоча зрозуміло, що на цих виборах сьогодні «ніхто не збирається програвати», сказав В.ЛИТВИН, наголосивши, що «ставки високі».

«Якщо раніше розраховувалися державною власністю, то нині від державної власності вже нічого не залишилося, розраховуватимуться приватною власністю. Зараз уже нічого не залишилося від державної власності, тільки за рахунок переділу приватної власності», - поділився своїми припущеннями спікер, додавши, що «ті гроші, про які я вам сказав, які сьогодні кинуто в виборчу кампанію, це не за «дякую», їх треба буде відбивати».