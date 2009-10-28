Литвин: вибори в Україні – це боротьба за землю

Майбутні президентські вибори в Україні – це, зокрема, й боротьба за землю, вважає Голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

За словами спікера, «президентські вибори крім усього іншого – це боротьба за землю: хто володітиме землею і чи не піде вона вся з молотка, і чи не буде легалізовано тіньовий ринок землі і ті тіньові схеми, завдяки яким вже мають люди сотні тисяч гектарів землі у своєму володінні».

В.ЛИТВИН переконаний, що земля сьогодні – «наш останній стратегічний ресурс, непоновлюваний», тому що фабрики і заводи ще можна збудувати.

Він відзначив, що іноземці виявляють зараз велику цікавість до України, яка пов`язана з можливістю придбання ділянок української землі.

«Так, сьогодні проявляється великий інтерес до України. А знаєте, в чому він полягає? У питаннях землі. Я це відчув, спілкуючись з багатьма людьми за межами України, в цьому їх інтереси, - пояснив В. ЛИТВИН. - А що на цій землі вирощувати? Говорять - ріпак вирощувати або просто мати землю в оренді, але взагалі не обробляти, а чекати, коли буде ринок землі».