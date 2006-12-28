Янукович не хоче бути жонглером з жердиною

Вчорашня прес-конференція прем’єр-міністра Віктора Януковича залишила по собі неоднозначні враження у журналістів. Голова уряду з третьої спроби не зміг “узяти” назву країни Азербайджан. Порекомендував міністру фінансів Миколі Азарову посилати нардепів “на вушко”, “по-чоловічому”, так і не пояснивши журналістам, яким чином одне стикується з другим. А про свою роботу з антикризовою коаліцією сказав таке, що ніхто не узявся уточнювати. І так біло зрозуміло: стосунки ще ті...

На запитання щодо того, як йому вдається підтримувати баланс в «антикризовій» коаліції з такими різними політичними силами, Янукович відповів буквально таке: «Тут дуже важливо в цих відносинах дотримуватися своїх життєвих принципів. Ви знаєте... ходити як жонглер з жердиною, коли ти не маєш життєвих принципів, ніколи з цього добра не вийде... Ти обов`язково впадеш».

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