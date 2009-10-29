Міністр аграрної політики: Україна імпортує низькосортну м'ясну продукцію

Міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК завіряє, що країна здатна забезпечити своє населення власною м`ясною продукцією в повному обсягу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора, 28 жовтня, на прес-конференції в Донецьку.

«Сьогодні, на моє глибоке переконання, маючи той ресурс, який є в секторі сільськогосподарського виробництва, ми можемо себе забезпечити м`ясом у повному обсягу», - сказав міністр. І додав, що можна забезпечити м`ясом країну «в першу чергу, відповідно до купівельної здатності, яка є реалією сьогоднішнього дня, і протягом року, максимум двох». «А потім щороку нарощувати обсяги для того, щоб бути гравцем і на інших ринках, і підвищувати рівень внутрішнього споживання відповідно до того, як будуть зростати платоспроможний попит населення», - відзначив Ю.МЕЛЬНИК.

Він повідомив, що, за офіційною статистикою, в Україні сьогодні припадає на одну людину близько 40-42 кг споживання м`яса на рік, що «надзвичайно мало з погляду повноцінного харчування, проте навіть ця цифра значною мірою заповнюється за рахунок імпорту».

Міністр акцентував, що його непокоїть те, що Україна сьогодні імпортує низькосортну м`ясну продукцію. «Я хотів би звернути увагу, я неодноразово про це говорив, що сьогодні, на превеликий жаль, в Україну імпортується низькосортна, не говорю низькоякісна, а низькосортна продукція саме у м`ясному секторі», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

Він наголосив, що Міністерство аграрної політики проводить боротьбу в цьому напрямі: «Ми ведемо з цим таку боротьбу, яку може вести країна, з одного боку - член ВТО, а з іншого боку - відповідаючи на запитання, що з нами сьогодні працюють за подвійними стандартами».

Ю.МЕЛЬНИК переконаний, що Україна має обстоювати свої позиції. «Думаю, що за системної роботи міністерства, за підтримки в цілому уряду ми зможемо цього досягти і вирівняти диспропорції, які є між Україною та іншими членами ВТО у цих подвійних стандартах», - відзначив міністр.

Він нагадав, що Україна, наприклад, цього року планує експортувати 20 млн. тонн зерна, але достатньо було б переорієнтовувати в тваринництво лише 3 млн. тонн зерна і замістити імпорт м`яса.

«У нас є цілий комплекс заходів. На превеликий жаль, у нас сьогодні далеко не всі вони реалізовані як з погляду державної підтримки, так і з погляду труднощів у захисті свого ринку від експансії низькосортної сировини тваринного походження на внутрішній ринок», - констатував Ю.МЕЛЬНИК. Але при цьому він підкреслив, що «у нас сьогодні є, з одного боку, заходи, з іншого - досвід роботи у ВТО, є розуміння нашої позиції у ВТО, є підтримка Верховної Ради».

Міністр висловив переконання у тому, що за спільної підтримки можна досягти і в цьому питанні значних результатів: «Я упевнений в тому, що зусилля міністерства, громадських, професійних організацій створять умови для впровадження таких інноваційних проектів, як сьогодні «АПК-Інвест» зі свинарства у Донецькій області, комплекс «Агромакс» з птахівництву у Київській області або «Українська молочна компанія» у найважчому сегменті аграрного бізнесу «Молочне господарство» у Київській і Чернігівській областях».

На думку Ю.МЕЛЬНИКА, перераховані агрокомплекси - це «приклад того, що навіть за цих умов, якщо є ефективне управління бізнесу, якщо сьогодні думають не лише про дотації, а й думають і про собівартість виробництва продукції і формування конкурентоспроможності продукції.., обов`язково отримують результат».