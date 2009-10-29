Ющенко став кандидатом у Президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала діючого главу держави Віктора ЮЩЕНКА кандидатом на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.

Центрвиборчком не знайшов порушень у документах, поданих В.ЮЩЕНКОМ на реєстрацію кандидатом у Президенти.

Крім того, комісія зареєструвала народного депутата з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Андрія ПАРУБІЯ уповноваженим кандидата у Президенти В.ЮЩЕНКА у ЦВК з правом дорадчого голосу.

Сам В.ЮЩЕНКО на засідання ЦВК не прийшов. Голова комісії Володимир ШАПОВАЛ підкреслив, що посвідчення кандидата в Президенти буде вручено В.ЮЩЕНКУ пізніше.