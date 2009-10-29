Луценко обіцяє дати хід «справі Кислинського»

Міністерство внутрішніх справ України передасть матеріали службового розслідування Головного управління державної служби до Генеральної прокуратури для порушення кримінальної справи проти колишнього заступника голови СБУ Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів.

“Ми отримали звернення Державної служби. Ми візьмемо матеріали службової перевірки Держслужби і направимо їх до Генеральної прокуратури для порушення кримінальної справи”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Головне управління державної служби рекомендувало уряду звернутися до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури України щодо порушення кримінальної справи проти А.КИСЛИНСЬКОГО, який перебував на високих державних посадах, на підставі частини 3 статті 358 Кримінального кодексу за свідоме використання недостовірної інформації при зарахуванні на державну службу. Начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сказав, що під час службового розслідування не виявлено підтверджень навчання А.КИСЛИНСЬКОГО в Київському національному університеті ім. Шевченка. “Жодного документального підтвердження вступу, навчання і закінчення Київського нацуніверситету комісією з проведення службового розслідування не встановлено. Диплом КВ № 10359272 від 30.06. про закінчення КНУ та отримання такої спеціальності Київським національним університетом ніколи не замовлявся, державним підприємством “Державний центр прикладних інформаційних технологій” не виготовлявся і студенту КИСЛИНСЬКОМУ не видавався”, - заявив Т.МОТРЕНКО.

Довідка УНІАН. Нещодавно в центрі скандалу, що розгорівся у зв`язку із сумнівами щодо достовірності диплома про вищу освіту, опинився А.КИСЛИНСЬКИЙ, який обіймав посаду заступника голови СБУ.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, згідно з якими А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету ім. Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президентові України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.