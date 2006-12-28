Балога вивів формулу успіху на 2007 рік

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА обіцяє відправити на пенсію ті політичні сили, які не хочуть іти шляхом порозуміння і компромісу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

В.БАЛОГА підкреслив, що монополії на владу у будь-якої політичної сили в українському суспільстві не буде. За його словами, всі політичні сили повинні скласти іспит на здатність до компромісу. На думку В.БАЛОГИ, треба співпрацювати, конкурувати, а не воювати. «Я переконаний, що перемога - за стратегією порозуміння. Нам нав’язували і нав’язують конфлікт, а ми пропонуємо конкуренцію та компроміс. Компроміс – це зброя сильного», - сказав В.БАЛОГА, додавши, що «замість одного «к» - конфлікт, ми пропонуємо «три «к» - конкуренція, компроміс і консолідація». Глава Секретаріату підкреслив, що саме ці три літери «к» є формулою успіху на 2007 рік.

Він наголосив, що Секретаріат Президент ніколи не підтримуватиме конфлікти і не братиме в них участь. «Це не наша політика», - сказав В.БАЛОГА.

«А тим, хто не хоче конкурувати, тим, хто не хоче компромісу, заради українського суспільства, я думаю, вони мають всі права і почесті піти спілкуватися з КРАВЧУКОМ, з КУЧМОЮ на заслужений відпочинок», - завважив В.БАЛОГА.

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