Україна заборонила в’їзд педофілу з Британії - своїх вистачає?

Апарат Українського національного бюро Інтерполу заборонив в‘їзду в Україну громадянину Великої Британії, який протягом 2001-2004 років засуджувався за вчинення статевих злочинів відносно неповнолітніх та їх розбещення на території цієї країни.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за інформацією британських правоохоронних органів, ця особа має намір подорожувати країнами Європи і може вчинювати злочини статевого характеру відносно неповнолітніх.